L'Inter vuole anche Matias Vecino ma la clausola di 24 milioni fa ritirare i nerazzurri

Non solo Borja Valero nell'incontro tra Corvino e Ausilio si è parlato anche di Vecino. Ma la clausola allontana quasi definitivamente l'Inter

Come riporta La Gazzetta dello Sport non solo Borja Valero nell’incontro che si è tenuto all’ora di pranzo in uno degli hotel milanesi, Ausilio e Corvino hanno affrontato un altro discorso oltre al centrocampista spagnolo. I due infatti avrebbero parlato anche di Vecino, che però è legato ad una clausola da 24 milioni. Discorso quindi chiuso, a meno di un cambio di linea del club toscano.