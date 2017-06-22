La Nazione, incontro Ausilio con Corvino, adesso la decisione spetta a Borja Valero se rimanere o meno

Secondo la Nazione adesso la palla è passata al calciatore e al suo procuratore che dovranno decidere se accettare o meno la proposta nerazzurra

Come riporta La Nazione ora c’è anche la richiesta ufficiale dell’Inter per Borja Valero. Mancava il faccia a faccia fra Pantaleo Corvino e Piero Ausilio: l’incandescente giornata milanese di ieri ha fornito anche questo ulteriore dettaglio. Spalletti vuole il centrocampista spagnolo e Ausilio è stato chiaro: Borja è in cima alla lista. Niente cifre sul tavolo, ma la sensazione che ci siano differenti valutazioni sul costo del cartellino. La palla finisce nel campo del todocampista (e dell’agente Alejandro Camano), che deve scegliere se rimanere alla Fiorentina e rispettare il contratto, oppure aprire un nuovo capitolo che prevede contratto più lungo (l’Inter offre un triennale fino al 2020) e più ricco (3 milioni netti)? La Fiorentina attende.