Tifosi Inter: "Ausilio compraci Chiesa" E il ds: "Spero di farcela"

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi si parla di un siparietto di mercato che ha visto protagonisti il DS dell'Inter Piero Ausilio ed alcuni supporter neroazzurri. "Ds per l'attacco prendici Chies...

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi si parla di un siparietto di mercato che ha visto protagonisti il DS dell'Inter Piero Ausilio ed alcuni supporter neroazzurri. "Ds per l'attacco prendici Chiesa" hanno esclamato i tifosi ed Ausilio ha semplicemente rispost0: "Speriamo”. Da quello che riparto il giornale però si tratta di un semplice sogno, con la pista che appare davvero complicata.