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L'Inter pressa anche per Vecino, l'agente a Milano per parlare con Ausilio oggi

Secondo quanto riporta Tmw l'agente di Matias Vecino, Alessandro Lucci, si trova oggi a Milano per parlare di diversi suoi assistiti. Tra i vari incontri ne è previsto uno anche con il ds dell'Inter P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 15:36
L'Inter pressa anche per Vecino, l'agente a Milano per parlare con Ausilio oggi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Tmw l'agente di Matias Vecino, Alessandro Lucci, si trova oggi a Milano per parlare di diversi suoi assistiti. Tra i vari incontri ne è previsto uno anche con il ds dell'Inter Piero Ausilio, dal momento che i nerazzurri hanno puntato il centrocampista uruguagio da tempo.

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