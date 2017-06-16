L'Inter pressa anche per Vecino, l'agente a Milano per parlare con Ausilio oggi
Secondo quanto riporta Tmw l'agente di Matias Vecino, Alessandro Lucci, si trova oggi a Milano per parlare di diversi suoi assistiti. Tra i vari incontri ne è previsto uno anche con il ds dell'Inter P...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 15:36
Secondo quanto riporta Tmw l'agente di Matias Vecino, Alessandro Lucci, si trova oggi a Milano per parlare di diversi suoi assistiti. Tra i vari incontri ne è previsto uno anche con il ds dell'Inter Piero Ausilio, dal momento che i nerazzurri hanno puntato il centrocampista uruguagio da tempo.