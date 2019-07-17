Ausilio: "Semplice cena quella di oggi con Pradè, non eravamo insieme per parlare di calciatori"
Tra Piero Ausilio e Daniele Pradè solo una cena informale e “non di mercato”. A specificarlo, all’uscita di un noto ristorante milanese, è il ds dell’Inter. “Daniele è un amico, non eravamo insieme pe...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 01:44
Tra Piero Ausilio e Daniele Pradè solo una cena informale e “non di mercato”. A specificarlo, all’uscita di un noto ristorante milanese, è il ds dell’Inter. “Daniele è un amico, non eravamo insieme per parlare di calciatori. Borja Valero? No, ripeto, non era una cena per parlare di calciatori".
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