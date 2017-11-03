Ausilio: "Borja Valero come Pirlo, pagato pochissimo. Vecino è un top player, preso grazie alla clausola"

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:"Borja Valero è stata la prima richiesta di Spalletti e adesso, dopo qualche sorriso estivo, mi sembra che...

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole:

"Borja Valero è stata la prima richiesta di Spalletti e adesso, dopo qualche sorriso estivo, mi sembra che in molti si stiano ricredendo. Come Pirlo alla Juve? Per età ed esborso minimo è un paragone che ci sta. Borja Valero è quel giocatore che è sempre presente quando un compagno ha bisogno di una mano. Infine Vecino: ammetto che la clausola da 24 milioni ci ha agevolato, perché dopo le cessioni di Bernardeschi e Borja, penso che la Fiorentina non lo avrebbe mai venduto. Spalletti lo sta aiutando a crescere, se a Firenze era un buon giocatore, all’Inter diventerà un top player"