Ag. Borja: "Offerta cinese incredibile, ma lui vuole restare a Firenze"

Alejandro Camano, l'agente di Borja Valero, ha parlato del suo assistito a Radio Blu: "Ha rifiutato un’offerta milionaria dalla Cina, gioca nella Fiorentina ed è felice. Era un’offerta incredibile, ma...

Alejandro Camano, l'agente di Borja Valero, ha parlato del suo assistito a Radio Blu: "Ha rifiutato un’offerta milionaria dalla Cina, gioca nella Fiorentina ed è felice. Era un’offerta incredibile, ma ha detto no e mi ha sempre detto che vuole giocare nella Fiorentina. Rinnovo? Non ne abbiamo mai parlato, è felice alla Fiorentina e gioca nella Fiorentina, ama i tifosi, la squadra e la città. Ha posto come condizione io non vado in Cina, non vado da nessuna parte, amo i tifosi e mio figlio è molto tifoso della Fiorentina. Il contratto cinese era incredibile, ma credo che non ci siano problemi. Permanenza? Se la Fiorentina vuole rinnovare mi chiamerà. Borja Valero non parla di nessuna squadra, solo della Fiorentina. Chiudere la carriera a Firenze? Io non lo so, il calcio è cambiato, mi chiamano tutti i giorni altre squadre ma ogni volta che ci parlo lui mi dice no, resto alla Fiorentina“.