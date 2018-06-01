Borja e Vecino, è già capolinea all'Inter: i due ex viola via per motivi completamente opposti
Secondo quanto afferma il Corsport, si può già parlare di capolinea per l'avventura interista dei due ex viola Borja Valero e Matias Vecino. Ma per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo non rient...
Secondo quanto afferma il Corsport, si può già parlare di capolinea per l'avventura interista dei due ex viola Borja Valero e Matias Vecino. Ma per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo non rientra più nelle grazie di Spalletti che, dopo averlo rincorso a lungo, non gli ha risparmiato aspre critiche nel corso di questa stagione. Vecino, al contrario, può diventare uomo mercato per consentire ai nerazzurri di fare quella plusvalenza utile a rispettare il far play finanziario: per lui si parla di un'offerta da parte del Chelsea nell'ordine dei 15 milioni di euro.