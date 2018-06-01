Labaro Viola

Borja e Vecino, è già capolinea all'Inter: i due ex viola via per motivi completamente opposti

Secondo quanto afferma il Corsport, si può già parlare di capolinea per l'avventura interista dei due ex viola Borja Valero e Matias Vecino. Ma per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo non rient...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 14:33
Borja e Vecino, è già capolinea all'Inter: i due ex viola via per motivi completamente opposti -
Calciomercato
Vecino
Borja
Viola
Condividi

Secondo quanto afferma il Corsport, si può già parlare di capolinea per l'avventura interista dei due ex viola Borja Valero e Matias Vecino. Ma per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo non rientra più nelle grazie di Spalletti che, dopo averlo rincorso a lungo, non gli ha risparmiato aspre critiche nel corso di questa stagione. Vecino, al contrario, può diventare uomo mercato per consentire ai nerazzurri di fare quella plusvalenza utile a rispettare il far play finanziario: per lui si parla di un'offerta da parte del Chelsea nell'ordine dei 15 milioni di euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok