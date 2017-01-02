Test fisici poi tutti in campo. E Borja torna ad allenarsi con il gruppo

A festività concluse anche la Fiorentina torna ad allenarsi. Infatti, come raccontato da Radio Bruno, la ripresa delle attività sul campo è stata preceduta da una sessione di test fisici alla quale si sono sottoposti tutti i giocatori. La notizia più positiva di giornata è senza dubbio il ritorno in gruppo di Borja Valero, dopo i guai fisici che lo avevano costretto ad un lungo stop prima della sosta. Alla sessione di allenamento odierna hanno preso parte anche alcuni giovani della formazione Primavera, il tutto sotto l’occhio vigile del direttore sportivo Carlos Freitas.