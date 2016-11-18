Borja: "Mi amano perché sono come loro. Più facile trovarmi al super che..."

Anche Borja Valero è intervenuto nel corso della serata organizzata dal Viola Club Etrusco, a Chiusi, Val di Chiana, Giano e Bambù. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Violachannel: "L’amore de...

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2016 10:49

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