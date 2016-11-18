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Borja: "Mi amano perché sono come loro. Più facile trovarmi al super che..."

Anche Borja Valero è intervenuto nel corso della serata organizzata dal Viola Club Etrusco, a Chiusi, Val di Chiana, Giano e Bambù. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Violachannel: "L’amore de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2016 10:49
Borja: "Mi amano perché sono come loro. Più facile trovarmi al super che..." -
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Anche Borja Valero è intervenuto nel corso della serata organizzata dal Viola Club Etrusco, a Chiusi, Val di Chiana, Giano e Bambù. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Violachannel: "L’amore dei tifosi? Credo che per me la cosa più importante sia sempre stata essere una persona normale, vicina alla gente. Spesso chi mi incontra mi dice che è più facile trovarmi al supermercato che in altri posti".

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