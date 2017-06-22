Pedullà: "La situazione di Borja è bloccata, su Berna sarà tutto più chiaro dopo l'europeo"
Per Vecino non c'è niente mentre per Ilicic si continua a lavorare con la Samp. Jovetic doveva andare alla Juve, ma poi...
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato della Fiorentina: "Borja Valero? Situazione bloccata ma non lo sarà a vita, prima o poi usciremo da questo presunto vicolo cieco".
Prosegue su Bernardeschi: "Bernardeschi? Ulteriore sviluppi al termine dell’Europeo under-21. Se la Juventus vuol fare questo investimento, la Fiorentina può comunque respingere al mittente, però nel 2018 capirà che si sta facendo male. In questi casi, oggi è come se fossimo a fine luglio, ed ad agosto come se fossimo a fine gennaio".
E su Vecino: "Vecino? Non c’è niente per lui".
Spende alcune parole anche sul trasferimento di Ilicic: "Ilicic? Si continua a lavorare con la Sampdoria".
Ed infine svela un curioso retroscena: "Jovetic? Saltò alla Juventus al momento della firma".