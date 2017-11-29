Borja: "I tifosi sotto casa a Firenze? È bello vedere che la gente sta dalla tua parte"
Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina attualmente in forza all'Inter, è stato il protagonista della trasmissione "Drive Inter" in onda su Inter Tv: "Le persone che mi aspettavano sotto casa...
Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina attualmente in forza all'Inter, è stato il protagonista della trasmissione "Drive Inter" in onda su Inter Tv: "Le persone che mi aspettavano sotto casa per dirmi di non lasciare la Fiorentina? Una delle gioie che abbiamo come professionisti è vedere la gente dalla tua parte, che crede in te. È una grandissima soddisfazione".
Prosegue sui primi mesi della sua esperienza nerazzurra: "l primo gol con la maglia dell'Inter? Grande emozione, specie per uno che non segna spesso come me. È una dote che non ho, mi piacerebbe farne molti di più".
Conclude con una riflessione: "Di solito sono molto tranquillo in ogni fase della partita, ma invece il rigore mi mette un po' ansia. Meglio lasciarli a Icardi, io nemmeno ricordo l'ultima volta che ne ho calciato uno..."