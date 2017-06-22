Sport Mediaset: Borja ha l'accordo con l'Inter, Berna alla Juve dopo l'europeo. Per Kalinic c'è una promessa...

Per Borja 3 anni di contratto a 3,3 mln a stagione, Berna sempre più verso la Juve. Il futuro di Kalinic è legato ad una promessa...

Sport Mediaset, nel corso dell'edizione odierna, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in uscita che, almeno per ora, fa registrare un numero di trattative in uscita nettamente superiore rispetto a quelle in entrata.

Il primo nome caldo in casa viola è quello di Borja Valero che, stando alle indiscrezioni, avrebbe già trovato un accordo con l'Inter che gli garantirebbe 3 anni di contratto a 3,3 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda Bernardeschi, invece, il suo passaggio alla Juventus sembra ormai cosa fatta, con l'annuncio definitivo che avrebbe arrivare al termine dell'europeo under 21 che vede il talento di Carrara impegnato in Polonia con la nazionale di Di Biagio.

Infine il capitolo Kalinic, il cui futuro sembra strettamente legato ad una promessa risalente allo scorso gennaio. L'attaccante croato, infatti, avrebbe rifiutato, nel corso dell'ultima sessione di mercato, il milionario trasferimento in Cina a stagione in corso, ottenendo in cambio, dalla dirigenza viola, la promessa di essere libera di accasarsi altrove al termine della stagione. La destinazione più probabile per l'attuale numero 9 della Fiorentina sembra essere il Milan di Vincenzo Montella, sebbene l'incontro tra Corvino e Mirabelli previsto per la giornata di ieri sia poi saltato.