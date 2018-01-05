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Borja torna a Firenze: nessuna coreografia, ma il tifo rinnova la distanza con la società

Borja Valero torna al Franchi per la prima volta da avversario, afferma il Corriere Dello Sport oggi in edicola, dopo cinque stagioni in viola con 212 presenze e 17 gol. Stasera il centrocampista verr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 10:51
Borja torna a Firenze: nessuna coreografia, ma il tifo rinnova la distanza con la società -
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Borja Valero torna al Franchi per la prima volta da avversario, afferma il Corriere Dello Sport oggi in edicola, dopo cinque stagioni in viola con 212 presenze e 17 gol. Stasera il centrocampista verrà salutato con affetto dagli spalti. Nessuna coreografia, ma verrà nuovamente rinnovata la distanza con la società.

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