Ag. Borja: "Ha detto no a milioni di euro, per amore di Firenze"

L'agente di Borja Valero, Alejandro Camano, è tornato a parlare oggi del suo assistito: "Sul rapporto di Borja con Firenze, dico che è facile dargli un valore. Quando uno rifiuta un’offerta milionaria...

L'agente di Borja Valero, Alejandro Camano, è tornato a parlare oggi del suo assistito: "Sul rapporto di Borja con Firenze, dico che è facile dargli un valore. Quando uno rifiuta un’offerta milionaria per non abbandonare un club, una città, dà un valore importantissimo ai suoi sentimenti in un momento storico dove i soldi sembra siano l’unica cosa che conta. Ha detto no, no e ancora no a tanti milioni di euro con l’idea di restare a Firenze, pensando anche che a 32 anni queste proposte multimilionarie non si ripresenteranno ancora. Il suo amore per questa maglia, per questa città, non ha prezzo. Ha scelto così, in silenzio, per l’affetto che ha verso i tifosi, il club. E’ per questo che, in un mondo dove contano i soldi, posso dire tranquillamente che Borja è un uomo vero, dalla testa ai piedi".