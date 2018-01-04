Qui Inter: Borja arretra a mediano e solo un cambio a Firenze, dentro Brozovic per Gagliardini
L’Inter che scenderà in campo domani sera allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina non sarà molto diversa da quella che ha pareggiato con la Lazio sabato. Solo un cambio in vista, infatti, per...
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 16:49
L’Inter che scenderà in campo domani sera allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina non sarà molto diversa da quella che ha pareggiato con la Lazio sabato. Solo un cambio in vista, infatti, per Luciano Spalletti, che sembra intenzionato a far riposare Gagliardini per dare spazio a Brozovic, con Borja Valero che arretrerebbe in mediana. Confermato Ranocchia nonostante il lieve infortunio in allenamento.
Fonte: Mondointer.it