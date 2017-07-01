Calamai: "Su Borja hanno sbagliato tutti. Cessione club? Servono persone serie come i Della Valle"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, parla di Fiorentina a Radio Blu: "Nel momento in cui i Della Valle sono disponibili a vendere la Fiorentina, ed è vero che lo vogliono, si cont...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, parla di Fiorentina a Radio Blu: "Nel momento in cui i Della Valle sono disponibili a vendere la Fiorentina, ed è vero che lo vogliono, si continua a parlare di loro e non di chi compra. Non ci si ribella contro questo gioco al massacro contro la società viola, queste spaccature continue. La sfida è trovare altre persone serie come lo sono loro, al di là degli errori che hanno commesso. Borja Valero? Hanno sbagliato tutti in questa vicenda e nessuno li ferma. La Fiorentina non lo ritiene più un giocatore strutturale, Spalletti invece sì: vedremo dopo il campionato chi avrà avuto ragione. Se lui vuole restare a Firenze, resta, ha due anni di contratto. Perché la Fiorentina dovrebbe dargli la garanzia di giocare titolare?".