"Il pallone è quello bianco": Borja e quell'hashtag sbagliato che riporta a Montella...

Singolare errore per Borja Valero: l'ex centrocampista viola ha diffuso su Instagram un video che lo vede intento a palleggiare con i figli. Fino a qui nulla di strano; normale relax dopo la vittoria...

Singolare errore per Borja Valero: l'ex centrocampista viola ha diffuso su Instagram un video che lo vede intento a palleggiare con i figli. Fino a qui nulla di strano; normale relax dopo la vittoria della sua Inter contro il Tottenham, in Champions. Ma è l'hashtag utilizzato dal centrocampista ad essere sbagliato: #ilpalloneèquellobianco, infatti è il coro utilizzato proprio dai tifosi viola, ai tempi di Montella, per schernire i rivali nerazzurri dopo un epico 3-0.