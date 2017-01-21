Borja Valero: “Vittoria importantissima, vogliamo continuare così. Kalinic..”

Il centrocampista viola Borja Valero ha parlato dopo il match contro il Chievo Verona vinto dai gigliati ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero 20 della Fiorentina: “I 3 punti dopo la bella vittoria contro la Juventus sono molto importanti., ci tenevamo a portare a casa il bottino pieno. Speriamo di continuare su questa linea e di dare sempre il massimo. Siamo una bellissima squadra con tanti bravi ragazzi. Chi gioca dà tutto, e se segniamo siamo tutti molto contenti. Su Kalinic? Speriamo che resti con noi e continui a segnare per la Fiorentina. E’ un giocatore veramente importante per noi”.