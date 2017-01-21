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Borja Valero: “Vittoria importantissima, vogliamo continuare così. Kalinic..”

Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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Borja Valero: “Vittoria importantissima, vogliamo continuare così. Kalinic..”

Redazione

21 Gennaio · 21:20

Aggiornamento: 21 Gennaio 2017 · 21:20

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Il centrocampista viola Borja Valero ha parlato dopo il match contro il Chievo Verona vinto dai gigliati ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero 20 della Fiorentina: “I 3 punti dopo la bella vittoria contro la Juventus sono molto importanti., ci tenevamo a portare a casa il bottino pieno. Speriamo di continuare su questa linea e di dare sempre il massimo. Siamo una bellissima squadra con tanti bravi ragazzi. Chi gioca dà tutto, e se segniamo siamo tutti molto contenti. Su Kalinic? Speriamo che resti con noi e continui a segnare per la Fiorentina. E’ un giocatore veramente importante per noi”.

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