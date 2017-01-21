PAGELLE VIOLA: OK TATA, BABA FREDDO, CHIESA OVUNQUE. BORJA...
Tatarusanu 7 Tra i pali non commette alcun errore. Rete inviolata.Astori 6 Sicuro quanto basta per ottenere la sufficienza.Gonzalo 6 Gestisce la retroguardia gigliata in modo accettabile. (Dall'85' To...
Tatarusanu 7 Tra i pali non commette alcun errore. Rete inviolata.
Astori 6 Sicuro quanto basta per ottenere la sufficienza.
Gonzalo 6 Gestisce la retroguardia gigliata in modo accettabile. (Dall'85' Tomovic S.v.)
Sanchez 6.5 Il migliore in difesa, anche oggi.
Badelj 6.5 Non sbaglia quasi niente. Solido e concentrato.
Vecino 6.5 Buon filtro a centrocampo e precisione nei passaggi.
Borja Valero 6- Poco lucido in più di un'occasione. Nel secondo tempo si vede meno.
Tello 6 Mezzo punto in più per la rete segnata, ma in difesa combina troppi guai. (Dal 45' Olivera 6 Con lui in campo, il Chievo fatica maggiormente a creare occasioni).
Chiesa 8 Conquista il calcio di rigore che Babacar trasforma. Praticamente ovunque, fino alla fine, quando segna pure il 3-0.
Bernardeschi 6 Qualità e sostanza, non disprezza il sacrificio in difesa. (Dal 67' Cristoforo 6 Utile in copertura).
Babacar 6.5 Realizza il penalty con grande freddezza. Fa salire i compagni.
Sousa 6.5 Cambia modulo, optando per un 3-5-2 che funziona discretamente in fase offensiva, ma non in copertura, dove troppo spesso i viola si trovano costretti a rischiare. Compreso l'errore, nella ripresa sostituisce Tello per Maxi Olivera, facendo ritrovare il giusto equilibrio ai suoi uomini. Tre punti preziosi.
Tommaso Fragassi