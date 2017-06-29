Borja Valero, il vero problema ora è dare la brutta notizia ai tifosi...
Da Milano sponda Inter sono convinti di avere in pugno Borja Valero. Il problema maggiore per la Fiorentina ora è uno solo...
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 10:47
In attesa di aggiornamenti dal fronte Bernardeschi - specifica il Corriere Fiorentino - la carne al fuoco per Corvino non manca davvero. Da Milano l’Inter sembra sicura di aver Borja Valero in pugno: col giocatore l’accordo c’è, con la Fiorentina si potrà trovare intorno ai 6 milioni. Il problema è come dare la notizia ai tifosi viola che anche ieri sulle cancellate del Franchi hanno appeso uno striscione con scritto «Borja ti amo».