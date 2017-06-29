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Borja Valero, il vero problema ora è dare la brutta notizia ai tifosi...

Da Milano sponda Inter sono convinti di avere in pugno Borja Valero. Il problema maggiore per la Fiorentina ora è uno solo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 10:47
Borja Valero, il vero problema ora è dare la brutta notizia ai tifosi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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In attesa di aggiornamenti dal fronte Bernardeschi - specifica il Corriere Fiorentino - la carne al fuoco per Corvino non manca davvero. Da Milano l’Inter sembra sicura di aver Borja Valero in pugno: col giocatore l’accordo c’è, con la Fiorentina si potrà trovare intorno ai 6 milioni. Il problema è come dare la notizia ai tifosi viola che anche ieri sulle cancellate del Franchi hanno appeso uno striscione con scritto «Borja ti amo».

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