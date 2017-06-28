Gazzetta, tutto fatto per Borja Valero all'Inter, lo spagnolo sarà già in ritiro coi neroazzurri. Il nuovo contratto...
Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Borja Valero sarebbe già un giocatore dell'Inter. Il nuovo contratto...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 10:02
Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, sarebbe già tutto fatto per il passaggio di Borja Valero all'Inter. Il giocatore sarà già atteso infatti nel prossimo ritiro estivo dei neroazzurri a Riscone di Brunico il 6 di luglio. Nelle casse viola entreranno 6-7 milioni mentre al giocatore andranno 3.5 milioni l'anno. Tuttavia, prima di dare l'ufficialità, la Fiorentina aspetta che si esponga il giocatore per primo.