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Corriere: la rivoluzione corviniana porta Borja da Spalletti?

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola evidenzia come il tecnico della Roma Luciano Spalletti sia da sempre un grande estimatore di Borja Valero. Le sue recenti affermazioni lo confermano: "Lo vorrebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2017 10:24
Corriere: la rivoluzione corviniana porta Borja da Spalletti? - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola evidenzia come il tecnico della Roma Luciano Spalletti sia da sempre un grande estimatore di Borja Valero. Le sue recenti affermazioni lo confermano: "Lo vorrebbero pure Barcellona, Real e le due di Manchester", ha detto. Per questo il giornale si chiede se la Roma non tornerà all'attacco già a giugno, quando l'ormai annunciata "rivoluzione corviniana" potrebbe portare a smontare il blocco Pradè, a partire dagli ultra trentenni.

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