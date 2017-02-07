Corriere: la rivoluzione corviniana porta Borja da Spalletti?

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola evidenzia come il tecnico della Roma Luciano Spalletti sia da sempre un grande estimatore di Borja Valero. Le sue recenti affermazioni lo confermano: "Lo vorrebb...

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola evidenzia come il tecnico della Roma Luciano Spalletti sia da sempre un grande estimatore di Borja Valero. Le sue recenti affermazioni lo confermano: "Lo vorrebbero pure Barcellona, Real e le due di Manchester", ha detto. Per questo il giornale si chiede se la Roma non tornerà all'attacco già a giugno, quando l'ormai annunciata "rivoluzione corviniana" potrebbe portare a smontare il blocco Pradè, a partire dagli ultra trentenni.