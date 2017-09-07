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Sconcerti: ''Top player mossi dal mercato? No, l'Inter ha dovuto prendere Borja e Vecino...''

Parlando a Libero, il giornalista Mario Sconcerti analizza la lunga sessione di mercato appena conclusasi: "Siamo in ripresa noi come squadre di club, non so quanto lo siamo come Italia. Il Milan ha s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2017 17:55
Sconcerti: ''Top player mossi dal mercato? No, l'Inter ha dovuto prendere Borja e Vecino...'' -
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Parlando a Libero, il giornalista Mario Sconcerti analizza la lunga sessione di mercato appena conclusasi: "Siamo in ripresa noi come squadre di club, non so quanto lo siamo come Italia. Il Milan ha speso 230 milioni, ma a parte Bonucci che ha avuto una sua eco particolare nei nostri confini non è riuscita ad arrivare a nessun top player. L’Inter ha dovuto prendere i centrocampisti della Fiorentina. La Roma ha venduto giocatori più importanti di quelli che ha preso. C’è dunque un grosso svantaggio in tutto questo…

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