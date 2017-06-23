Borja Valero, i tifosi danno il via a una mega petizione social. In centinaia al grido di #BorjaNonSiTocca

I tifosi della Fiorentina non ci stanno e danno il via a una mobilitazione social di massa. In centinaia infatti, tra la giornata di ieri e oggi..

I tifosi della Fiorentina sono sempre più al fianco del proprio sindaco. Facendo un giro nei vari social infatti, si può notare una particolare petizione pro Borja Valero, nata da più profili di parte viola sulla famosa piattaforma Instagram. In centinaia in questi giorni hanno postato foto al grido di #BorjaNonSiTocca, richiamando a sua volta l'attenzione di numerosi altri tifosi che hanno fatto diventare le foto virali. Oltre all'hashtag sopracitato, nelle foto sono stati anche taggati il profilo ufficiale della Fiorentina e quelli dei coniugi Valero, per far sentire che Firenze è e sarà sempre dalla loro parte.

La domanda da fare però è una sola: la società terrà di conto il parere dei propri tifosi?

Matteo Fabiani