Bucchioni: "Borja? Non è la società che vuole mandarlo via, è lui che vuole più soldi..."

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione Borja Valero: "Non è la Fiorentina che vuole mandarlo via, ma lui che vuole guadagnare di più, infatti, da 7-8 mesi chiede continuamente di rin...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione Borja Valero: "Non è la Fiorentina che vuole mandarlo via, ma lui che vuole guadagnare di più, infatti, da 7-8 mesi chiede continuamente di rinnovare il contratto. Ci sono tante situazioni che non tornano perché comunicano male. Non è il momento di fare questa operazione, prima bisogna fare la squadra e poi, accordandosi sotto traccia con Inter e giocatore, tirare fuori la carta della cessione".