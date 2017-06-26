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Borja Valero sarà un giocatore dell'Inter. Club ai dettagli, il giocatore...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Borja Valero sarebbe a un passo dall'Inter. Alla Fiorentina andrebbero 6-7 milioni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 10:16
Borja Valero sarà un giocatore dell'Inter. Club ai dettagli, il giocatore... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Borja Valero sarebbe a un passo dall'Inter. Il giocatore sarà neroazzurro dai primi di luglio, quando finiranno gli accordi tra Inter e UEFA per il Farplay finanziario. Borja avrebbe già un accordo con il club, mentre Inter e Fiorentina sarebbero ai dettagli. Ai viola andrebbero 6-7 milioni di euro.

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