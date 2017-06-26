Borja Valero sarà un giocatore dell'Inter. Club ai dettagli, il giocatore...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Borja Valero sarebbe a un passo dall'Inter. Alla Fiorentina andrebbero 6-7 milioni...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Borja Valero sarebbe a un passo dall'Inter. Il giocatore sarà neroazzurro dai primi di luglio, quando finiranno gli accordi tra Inter e UEFA per il Farplay finanziario. Borja avrebbe già un accordo con il club, mentre Inter e Fiorentina sarebbero ai dettagli. Ai viola andrebbero 6-7 milioni di euro.