Astori: "Simeone poco apprezzato, abbiamo meritato il pari. Borja? Contento per lui, ha meritato..."

Così il capitano della Fiorentina, Davide Astori, parlando in zona mista nel post gara: "Volevamo assolutamente raggiungere questo pareggio e siamo rammaricati perché meritavamo il vantaggio già nel p...

Così il capitano della Fiorentina, Davide Astori, parlando in zona mista nel post gara: "Volevamo assolutamente raggiungere questo pareggio e siamo rammaricati perché meritavamo il vantaggio già nel primo tempo. Stiamo migliorando comunque, ci troviamo sulla strada giusta. Ci manca una vittoria contro una big? Sì, servirebbe non solo a livello mentale ma anche per ciò che riguarda la classifica. Sappiamo di aver fatto ottime partite contro Napoli, Milan e Inter, ma non ci basta. Simeone? Viene apprezzato poco rispetto a quello che fa per la squadra, è un gran lavoratore ed ha margini di crescita importante: ci vuole pazienza con lui. La sosta? Ci sta perché abbiamo bisogno di riposare, anche se ci dispiace perché eravamo in ottima forma. Borja? Sono contento per lui perché come Vecino ha dato tanto alla Fiorentina. Ha meritato questa accoglienza”.