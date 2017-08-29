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Gli auguri di Gonzalo Rodriguez e Borja Valero per i 91 anni di viola: il cuore a Firenze

Arrivano anche gli auguri dei due grandi ex viola, Gonzalo Rodriguez e Borja Valero, per i 91 anni compiuti dalla Fiorentina. Due messaggi con foto affidati ad Instagram: in quello di Borja si vede la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 22:44
Gli auguri di Gonzalo Rodriguez e Borja Valero per i 91 anni di viola: il cuore a Firenze -
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Arrivano anche gli auguri dei due grandi ex viola, Gonzalo Rodriguez e Borja Valero, per i 91 anni compiuti dalla Fiorentina. Due messaggi con foto affidati ad Instagram: in quello di Borja si vede la sua maglia, il pallone viola, il ritratto di lui che si inchina con lo sfondo di Ponte Vecchio. Gonzalo, invece, sceglie di inquadrare il giglio viola. In entrambi i messaggi campeggia un grande "auguri".

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