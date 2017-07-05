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Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..

Prima giornata di visite mediche per la Fiorentina che da oggi, ricomincia ufficialmente la stagione 2017-2018. Nei primi due turni si sono visti..

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
05 luglio 2017 11:38
Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Prima giornata di visite mediche per la Fiorentina che da oggi, ricomincia ufficialmente la stagione 2017-2018. Nel primo gruppo si sono fatti avanti tre giocatore della primavera quali Sottil e i portieri Cerofolini e Satalino. Nel secondo invece è stato il turno un sorridente Tomovic, di un ritrovato Ante Rebic (fresco di una tutto sommato buona esperienza in Germania dove ha pure trovato il gol nella finale di Coppa) e Borja Valero, frettoloso di entrare in clinica per evitare possibili interazioni con i giornalisti.

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