Notizie Visite Fiorentina

Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"
12 agosto 2018 13:21
Simeone, ci siamo: posticipate a domani le visite mediche dell'argentino
15 agosto 2017 16:40
Visite mediche: ok il primo gruppo, c'è anche Kalinic. Badelj prende un taxi e va via da solo...
10 luglio 2017 10:40
Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..
05 luglio 2017 11:38
Vlahovic in città, visite mediche all'alba per lui. Solo da gennaio 2018...
26 giugno 2017 12:35
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