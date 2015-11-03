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Notizie Visite Fiorentina

Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"

12 agosto 2018 13:21

Simeone, ci siamo: posticipate a domani le visite mediche dell'argentino

15 agosto 2017 16:40

Visite mediche: ok il primo gruppo, c'è anche Kalinic. Badelj prende un taxi e va via da solo...

10 luglio 2017 10:40

Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..

05 luglio 2017 11:38

Vlahovic in città, visite mediche all'alba per lui. Solo da gennaio 2018...

26 giugno 2017 12:35

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