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Visite mediche: ok il primo gruppo, c'è anche Kalinic. Badelj prende un taxi e va via da solo...

Ok le visite mediche per il primo gruppo di giocatori viola che si sono presentati questa mattina a Careggi. Ciprian Tatarusanu, Ianis Hagi e Davide Astori hanno lasciato l'ospedale, mentre Milan Bade...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 10:40
Visite mediche: ok il primo gruppo, c'è anche Kalinic. Badelj prende un taxi e va via da solo... -
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Ok le visite mediche per il primo gruppo di giocatori viola che si sono presentati questa mattina a Careggi. Ciprian Tatarusanu, Ianis Hagi e Davide Astori hanno lasciato l'ospedale, mentre Milan Badelj è uscito prima di tutti, da solo, lasciando l'ospedale a bordo di un taxi. A seguire è arrivato anche Nikola Kalinic.

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