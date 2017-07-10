Visite mediche: ok il primo gruppo, c'è anche Kalinic. Badelj prende un taxi e va via da solo...

Ok le visite mediche per il primo gruppo di giocatori viola che si sono presentati questa mattina a Careggi. Ciprian Tatarusanu, Ianis Hagi e Davide Astori hanno lasciato l'ospedale, mentre Milan Bade...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2017 10:40

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