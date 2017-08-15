Simeone, ci siamo: posticipate a domani le visite mediche dell'argentino

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sono state fissate per domani le visite mediche del Cholito Simeone, che si trasferisce dal Genoa alla Fiorentina a titolo definitivo firmando un contratto...

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sono state fissate per domani le visite mediche del Cholito Simeone, che si trasferisce dal Genoa alla Fiorentina a titolo definitivo firmando un contratto di cinque anni. Il giocatore classe '95, arriverà per una cifra vicina ai 18 milioni di euro e con ogni probabilità sarà già in campo nella sfida di Domenica a Milano contro l'Inter di Spalletti.