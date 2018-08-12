Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"

Prime parole da giocatore viola per Edimilson Fernandes: il centrocampista classe '96 - arrivato dal West Ham in prestito oneroso con diritto di riscatto - ha effettuato le visite mediche questa matti...

Prime parole da giocatore viola per Edimilson Fernandes: il centrocampista classe '96 - arrivato dal West Ham in prestito oneroso con diritto di riscatto - ha effettuato le visite mediche questa mattina. "Forza viola, sono felice di essere qua", le prime parole del calciatore svizzero all'uscita dalla clinica. Adesso starà a lui dimostrare di valere i 9 milioni di euro fissati con gli Hammers per rimanere in viola.