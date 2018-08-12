Labaro Viola

Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"

Prime parole da giocatore viola per Edimilson Fernandes: il centrocampista classe '96 - arrivato dal West Ham in prestito oneroso con diritto di riscatto - ha effettuato le visite mediche questa matti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2018 13:21
Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua" -
News
Viola
Visite
Edimilson
Condividi

Prime parole da giocatore viola per Edimilson Fernandes: il centrocampista classe '96 - arrivato dal West Ham in prestito oneroso con diritto di riscatto - ha effettuato le visite mediche questa mattina. "Forza viola, sono felice di essere qua", le prime parole del calciatore svizzero all'uscita dalla clinica. Adesso starà a lui dimostrare di valere i 9 milioni di euro fissati con gli Hammers per rimanere in viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok