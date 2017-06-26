Vlahovic in città, visite mediche all'alba per lui. Solo da gennaio 2018...
Dusan Vlahovic in città per svolgere le visite mediche: il talento acquistato dal Partizan Belgrado è arrivato alle 6,30 per le analisi di rito. Fino al gennaio 2018, comunque, il centravanti non potr...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2017 12:35
Dusan Vlahovic in città per svolgere le visite mediche: il talento acquistato dal Partizan Belgrado è arrivato alle 6,30 per le analisi di rito. Fino al gennaio 2018, comunque, il centravanti non potrà vestire la maglia viola: lo stabilisce il regolamento FIFA sui calciatori minorenni.