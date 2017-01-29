Altro "no" ai cinesi. Stavolta è il turno di Borja Valero

Altro rifiuto in casa viola. Dopo il "no" di Kalinic, ci pensa Borja Valero a mettere le cose in chiaro sul suo futuro. Il sindaco rimarrà a Firenze..

Dopo il 'no' di Kalinic al Tianjin, un altro giocatore della Fiorentina ha detto 'no' ad una proposta dall'oriente. Si tratta di Borja Valero e la squadra che ha incassato una risposta negativa dal centrocampista viola è l'Hebei Fortune (in cui giocano, tra gli altri, Gervinho e Lavezzi) che aveva avanzato un'offerta importante proprio per lo spagnolo. Ma alla Cina c'è chi dice no.

A riportarlo, è gianlucadimarzio.com