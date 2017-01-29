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Altro "no" ai cinesi. Stavolta è il turno di Borja Valero

Altro rifiuto in casa viola. Dopo il "no" di Kalinic, ci pensa Borja Valero a mettere le cose in chiaro sul suo futuro. Il sindaco rimarrà a Firenze..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2017 18:50
Altro "no" ai cinesi. Stavolta è il turno di Borja Valero - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Dopo il 'no' di Kalinic al Tianjin, un altro giocatore della Fiorentina ha detto 'no' ad una proposta dall'oriente. Si tratta di Borja Valero e la squadra che ha incassato una risposta negativa dal centrocampista viola è l'Hebei Fortune (in cui giocano, tra gli altri, Gervinho e Lavezzi) che aveva avanzato un'offerta importante proprio per lo spagnolo. Ma alla Cina c'è chi dice no.

A riportarlo, è gianlucadimarzio.com

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