Borja saluta: "Grazie Della Valle, mi avete reso più semplice la scelta di una nuova esperienza"
Arrivano, via twitter, tramite il proprio profilo ufficiale, i saluti di Borja Valero, ormai prossimo ad essere un giocatore dell'Inter, alla Fiorentina: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Della Vall...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 18:52
Arrivano, via twitter, tramite il proprio profilo ufficiale, i saluti di Borja Valero, ormai prossimo ad essere un giocatore dell'Inter, alla Fiorentina: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Della Valle e tutta la Fiorentina per aver reso più semplice la conclusione di quest'ultima fase complessa della scelta di questa nuova esperienza professionale". Così il centrocampista spagnolo ha salutato, per adesso, il popolo viola.