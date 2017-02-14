Nazione: i tre punti fermi di Sousa per vincere in Germania
La Nazione oggi in edicola evidenzia come Paulo Sousa farà affidamento su un tris di punti fermi per battere il Borussia questo giovedì: si tratta di Tatarusanu, Borja e Kalinic. L'arrivo di Sportiell...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2017 10:43
La Nazione oggi in edicola evidenzia come Paulo Sousa farà affidamento su un tris di punti fermi per battere il Borussia questo giovedì: si tratta di Tatarusanu, Borja e Kalinic. L'arrivo di Sportiello sembra aver scosso il numero uno rumeno, che adesso sembra di nuovo in vantaggio sull'italiano. Il gol all'Udinese, invece, potrebbe avere risvegliato l'entusiasmo e l'orgoglio di Borja. Infine Kalinic: smania per tornare protagonista ed il match di giovedì sembra fatto apposta per lui.