Pedullà: "La società aspetta che sia Borja a dire di voler andare via. Eysseric? Trattativa avanzata"

L’affare con i nerazzurri si chiuderà nei primissimi giorni di luglio ed i prossimi giorni saranno decisivi anche per Bernardeschi

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il comunicato della Fiorentina su Borja Valero non è che la conferma di un trend che va avanti da un po’ di giorni. La società viola si aspetta che sia il giocatore a dire di voler andare all’Inter. L’affare con i nerazzurri si chiuderà nei primissimi giorni di luglio".

Prosegue su Eysseric: "Eysseric? La trattativa è in uno stato avanzato, c’è accordo totale con il giocatore e di massima con il Nizza. Si può arrivare ad una soluzione entro la prossima settimana".

E conclude su Bernardeschi: "I prossimi giorni saranno decisivi anche per Bernardeschi, entriamo nella fase operativa degli incontri con la Juventus".