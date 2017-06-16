Gazzetta, Spalletti telefona a Valero. L'obiettivo è...

Secondo la Gazzetta dello Sport, il neo tecnico neroazzurro Luciano Spalletti avrebbe chiamato Borja Valero per convincerlo di andare a Milano..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico dell'Inter Luciano Spalletti avrebbe telefonato a Borja Valero per convincerlo ad andare a Milano. Dopo i no di Strootman e Nainggolan, il tecnico toscano punterebbe tutto sul "todocampista" viola, per arricchire il valore tecnico del centrocampo e per far crescere i giovani come Gagliardini.