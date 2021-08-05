De Sisti: "Stemma anni '80? Antognoni è la storia della Fiorentina. Non un giglio qualunque"

Le parole di Giovanni De Sisti ai microfoni di Radio Bruno

Giancarlo De Sisti, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle nuove maglie della Fiorentina. Ecco le sue parole:

STEMMA PONTELLO "Questo ritorno mi fa simpatia, ci sono dei bei ricordi anche se non impreziositi dal risultato finale che avrebbero reso importante quella stagione. Il ritorno al passato per me è anche affetto nei confronti di una tifoseria calda, ma non credo sia meglio di una maglia tradizionale. Io però non cambierei questo simbolo con l'originale che ha contraddistinto la storia viola".

ANTOGNONI "Perché hanno mandato via Antognoni? Lui è la storia, un simbolo vivente, non un giglio qualunque: sapere che un mio figlioccio se n'è andato dalla società è un dispiacere forte. Cosa ha fatto per non meritarsi la conferma? Non lo so, è sempre stato un tipo tranquillo e tutti lo hanno adorato".

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