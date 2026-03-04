Bruno shock: “Fiorentina sotto il livello della sua storia. Temo che ci sarà da lottare fino a maggio”

La crisi della Fiorentina viene analizzata da un ex viola come Pasquale Bruno.L’ex difensore, intervistato dal Corriere Fiorentino, ha commentato così il momento della squadra: «Il problema è soprattu...

La crisi della Fiorentina viene analizzata da un ex viola come Pasquale Bruno.

L’ex difensore, intervistato dal Corriere Fiorentino, ha commentato così il momento della squadra: «Il problema è soprattutto la qualità: questa Fiorentina è al di sotto della propria storia. Guardando il crollo di Udine mi è tornata in mente la squadra con cui giocavo io in Serie B, quella allenata da Ranieri: oggi, con quei giocatori, saremmo in corsa per l’Europa, non certo per evitare la retrocessione».

Bruno ha poi concluso: «Adesso serve poco fare processi. Dopo Como ero abbastanza fiducioso, ma gli ultimi minuti contro Pisa e a Udine mi hanno preoccupato: temo che ci sarà da battagliare fino a maggio».