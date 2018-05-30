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Corriere Dello Sport, per la porta viola la Fiorentina segue anche Rafael Cabral svincolato dal Napoli

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina starebbe seguendo oltre a Skorupski della Roma, anche Rafael Cabral 28enne brasiliano in scadenza il 30/06/2018...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2018 09:12
Corriere Dello Sport, per la porta viola la Fiorentina segue anche Rafael Cabral svincolato dal Napoli -
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina starebbe seguendo oltre a Skorupski della Roma, anche Rafael Cabral 28enne brasiliano in scadenza il 30/06/2018 con il Napoli. Con la società partenopea il portiere ha vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. In totale con il Napoli dalla stagione 2013/2014 ha totalizzato 45 presenze tra campionato e coppe subendo 50 reti.

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