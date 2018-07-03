Vice Lafont, il profilo ideale potrebbe essere Sorrentino. La situazione...

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, per fare da riserva ad Alban Lafont occorrerà un profilo che abbia esperienza ed età giusta e che permetta al giovanissimo portiere di crescere ed imparare...

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, per fare da riserva ad Alban Lafont occorrerà un profilo che abbia esperienza ed età giusta e che permetta al giovanissimo portiere di crescere ed imparare il calcio italiano. In altre parole, il nuovo numero 12 viola non dovrà pretendere il posto da titolare, ma aiutare l’ex Tolosa ad inserirsi nel miglior modo possibile all’interno della difesa gigliata. Il nome ideale potrebbe essere quello di Stefano Sorrentino, attualmente in forza al Chievo Verona: il club potrebbe essere disposto a cederlo e per la Fiorentina potrebbe essere molto interessata. Il nome alternativo è sempre quello di Rafael, portiere svincolatosi di recente dal Napoli