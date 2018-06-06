Pedullà: "Rafael proposto alla Fiorentina. Sottil? Ci sarà grande interesse sul mercato"

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Capitolo portiere? Rafael è stato proposto dal suo agente alla Fiorentina, poiché sarebbe prossimo allo svincolo contrattuale con il Napoli...

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Capitolo portiere? Rafael è stato proposto dal suo agente alla Fiorentina, poiché sarebbe prossimo allo svincolo contrattuale con il Napoli e perchè costituirebbe un'importante svolta italiana. La Fiorentina ha preso tempo perchè non è l’unico profilo sotto osservazione, non è la priorità assoluta ma può esser un nome importante".

Prosegue su Defrel: "Defrel a Roma sta facendo delle riflessioni sul suo futuro, potrebbe essere un profilo valido per l’attacco con Chiesa e Simeone. Sul giocatore c'è però anche l’Atalanta, che potrebbe spingere forte vista anche la trattativa appena conclusa con la Roma per Cristante. Il giocatore, tuttavia, pare però essere aggrappato di più alla Roma".

Conclude con un pensiero su Sottil: "Per Sottil penso che ci sarà grande interesse sul mercato, anche qualche club di Serie A".