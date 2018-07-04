CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, il ruolo di vice Lafont è ancora vacante ma Corvino prima piazzerà Dragowski e Cerofolini, di poi procederà per regalare a Pioli un alt...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 09:54
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, il ruolo di vice Lafont è ancora vacante ma Corvino prima piazzerà Dragowski e Cerofolini, di poi procederà per regalare a Pioli un altro portiere. I nomi: Sorrentino, Rafael, Gabriel. Il primo depennato dalla lista è Costil.