Tuttosport, Pasalic a un passo dai viola ma l'Atalanta continua a crederci

Come riporta tuttosport, Gasperini vorrebbe Mario Pasaloc per completare il centrocampo. L'affare sembra chiuso con i viola, peró..

Come riportato da Tuttosport, l’Atalanta continua ad essere molto vigile sul mercato dei centrocampisti. Rosa alla mano a Gasperini servono probabilmente un paio di innesti e nonostante da Firenze rimbalzino voci di come Pasalic abbia già l’accordo con i Viola, a Bergamo ci sono conferme che l’operazione non sia affatto tramontata.