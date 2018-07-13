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Tuttosport, Pasalic a un passo dai viola ma l'Atalanta continua a crederci

Come riporta tuttosport, Gasperini vorrebbe Mario Pasaloc per completare il centrocampo. L'affare sembra chiuso con i viola, peró..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 09:42
Tuttosport, Pasalic a un passo dai viola ma l'Atalanta continua a crederci - AC Milan's midfielder from Croatia Mario Pasalic celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match Bologna vs AC Milan at the Stadio Renato Dall'Ara stadium in Bologna on February 8, 2017. / AFP / GIUSEPPE CACACE (Photo
AC Milan's midfielder from Croatia Mario Pasalic celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match Bologna vs AC Milan at the Stadio Renato Dall'Ara stadium in Bologna on February 8, 2017. / AFP / GIUSEPPE CACACE (Photo
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Come riportato da Tuttosport, l’Atalanta continua ad essere molto vigile sul mercato dei centrocampisti. Rosa alla mano a Gasperini servono probabilmente un paio di innesti e nonostante da Firenze rimbalzino voci di come Pasalic abbia già l’accordo con i Viola, a Bergamo ci sono conferme che l’operazione non sia affatto tramontata.

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