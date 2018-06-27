CdS, il tempo stringe per il mercato. Pioli vuole subito portiere e centrocampista
Questa mattina il Il Corriere dello Sport - Stadio, ha titolato "La Fiorentina ha poco tempo" il proprio quotidiano. Il tecnico viola Stefano Pioli vuole avere in ritiro il portiere e il centrocampista.
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 09:47
Questa mattina il Il Corriere dello Sport - Stadio, ha titolato "La Fiorentina ha poco tempo" il proprio quotidiano. Il tecnico viola Stefano Pioli vuole avere in ritiro il portiere e il centrocampista. Per la porta, i nomi sono quelli di Gabriel, Costil e Lafont. Per il centrocampo il nome caldo è quello d Mario Pasalic, ex Milan in forza al Chelsea.