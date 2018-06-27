CdS, il tempo stringe per il mercato. Pioli vuole subito portiere e centrocampista

Questa mattina il Il Corriere dello Sport - Stadio, ha titolato "La Fiorentina ha poco tempo" il proprio quotidiano. Il tecnico viola Stefano Pioli vuole avere in ritiro il portiere e il centrocampista.

A cura di Redazione Labaroviola 27 giugno 2018 09:47

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