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Chiesa, la Juventus offre 50 milioni più due giocatori

Come riportato stamani dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Juventus punterebbe forte sul giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 10:08
Chiesa, la Juventus offre 50 milioni più due giocatori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Come riportato stamani dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Juventus punterebbe forte sul giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa. Il club bianconero sarebbe pronto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro più Rolando Mandragora e Marko Pjaca, entrambi molto seguiti dai viola. Al momento però, la concorrenza più accanita proviene dai neroazzurri dell'Inter

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