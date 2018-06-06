Chiesa, la Juventus offre 50 milioni più due giocatori
Come riportato stamani dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Juventus punterebbe forte sul giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 10:08
Come riportato stamani dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, la Juventus punterebbe forte sul giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa. Il club bianconero sarebbe pronto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro più Rolando Mandragora e Marko Pjaca, entrambi molto seguiti dai viola. Al momento però, la concorrenza più accanita proviene dai neroazzurri dell'Inter