GdS, Cerofolini e Dragowski ceduti, si cerca un secondo più esperto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina sta cercando un secondo portiere esperto. Cerofolini andrà a giocare in Serie C mentre Dragowski sarà ceduto a titolo definitivo

Come scritto questa mattina dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta cercando un portiere che faccia il vice-Lafont. Dragowski e Cerofolini partiranno insieme alla squadra per Moena ma saranno entrambi dei sicuri partenti. Il giovane proveniente dalla Primavera andrà a giocare in Serie C con la Carrarese a titolo di prestito, mentre il polacco andrà in Spagna o Germania a titolo definitivo. I viola dunque, cercheranno un portiere più esperto