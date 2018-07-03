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GdS, Cerofolini e Dragowski ceduti, si cerca un secondo più esperto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina sta cercando un secondo portiere esperto. Cerofolini andrà a giocare in Serie C mentre Dragowski sarà ceduto a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2018 10:08
GdS, Cerofolini e Dragowski ceduti, si cerca un secondo più esperto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
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Come scritto questa mattina dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta cercando un portiere che faccia il vice-Lafont. Dragowski e Cerofolini partiranno insieme alla squadra per Moena ma saranno entrambi dei sicuri partenti. Il giovane proveniente dalla Primavera andrà a giocare in Serie C con la Carrarese a titolo di prestito, mentre il polacco  andrà in Spagna o Germania a titolo definitivo. I viola dunque, cercheranno un portiere più esperto

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